Ціни на нафту підскочили більш ніж на 10% після ударів Ізраїлю по Ірану

Ціни на нафту підскочили на 13% після того, як Ізраїль завдав низку ударів по Ірану. Це викликало побоювання з приводу масштабної війни в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Brent перевищила 78 доларів за барель. Стрибок став найбільшим внутрішньоденним зростанням з березня 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Потім ціни відкотилися до 75 доларів.



Золото подорожчало, оскільки інвестори кинулися до притулків, піднявшись на 1,4% до 3500 доларів за унцію, що близько до рекорду.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що атаки були спрямовані на ядерну програму і армію Тегерана і триватимуть доти, доки загрозу не буде усунуто. Іран пообіцяв дати сувору відповідь, а верховний лідер аятолла Алі Хаменеї заявив, що кілька командирів і вчених було вбито.

"Ми знову опинилися в умовах підвищеної геополітичної невизначеності, що тримає ринок нафти в напрузі та вимагає від нього почати встановлювати вищу премію за ризик у разі можливих перебоїв з поставками", - заявив Воррен Паттерсон, керівник відділу стратегії на сировинних ринках в ING Groep NV.

Швидке зростання цін на нафту звело нанівець річні втрати, спричинені наслідками зростаючої напруженості у світовій торгівлі та рішенням ОПЕК+ оживити закриті потужності швидшими, ніж очікувалося, темпами. Цього тижня JPMorgan Chase попередив, що ціни можуть сягнути 130 доларів за барель у гіршому випадку на Близькому Сході.

Потужний удар

Іранське телебачення повідомило, що дим було помічено поблизу Тебрізського нафтопереробного заводу, хоча Національна іранська нафтопереробна і розподільча компанія заявила, що атаки не завдали жодної шкоди нафтопереробним підприємствам і нафтосховищам країни.

Стійке зростання цін на енергоносії може призвести до зростання світової інфляції, ускладнивши завдання, що стоять перед центральними банками, зокрема Федеральною резервною системою США, тоді як політики намагаються впоратися з наслідками торгової війни, ініційованої США.

У той час як ринок буде насамперед стурбований тим, що поставки можуть бути перервані через ескалацію військових дій. Члени ОПЕК+, включаючи фактичного лідера групи Саудівську Аравію, все ще мають рясні резервні потужності, які можуть бути задіяні. Крім того, Міжнародне енергетичне агентство може вирішити координувати випуск надзвичайних запасів, щоб спробувати заспокоїти ціни.

Ормузька протока

"У резервних потужностей ОПЕК+ є потенціал впоратися з втратами у видобутку Ірану", - сказав Мукеш Садев, голова відділу сировинних ринків - нафти в Rystad Energy. Проте потенційні заходи у відповідь Тегерана, включно з можливою блокадою Ормузької протоки, можуть ускладнити використання резервних потужностей, додав він.

Ормузька протока - вузький водний шлях у гирлі Перської затоки, через який проходить близько чверті світової торгівлі нафтою. Протягом багатьох років Іран неодноразово нападав на торгові судна, що перетинають цей прохід, і навіть погрожував заблокувати протоку в минулому.