Иран запустил по Израилю сотню беспилотников после удара по ядерным объектам Тегерана

По его словам, Армия обороны Израиля работает над тем, чтобы сбить их.

Беспилотникам, запущенным из Ирана, потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля.

Удар Израиля

Израиль 13 июня начал широкомасштабные удары по Ирану. Целями являются ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военные командиры. Израиль заявил, что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия.

Иранские СМИ и очевидцы сообщили о взрывах, в том числе на главном предприятии страны по обогащению урана в Натанзе. Израиль объявил чрезвычайное положение в ожидании ответных ракетных и беспилотных ударов.

Элитный корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что его главный командир Хоссейн Салами был убит, а государственные СМИ сообщили, что штаб-квартира подразделения в Тегеране была атакована.

"Мы переживаем решающий момент в истории Израиля", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль начал операцию "Восходящий лев", целенаправленную военную операцию по устранению иранской угрозы самому существованию Израиля. Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы.

Израильский военный чиновник заявил, что Израиль наносит удары по "десяткам" ядерных и военных целей, включая объект в Натанзе в центральном Иране. Чиновник заявил, что у Ирана достаточно материала, чтобы изготовить 15 ядерных бомб в течение нескольких дней.

Соединенные Штаты заявили, что не принимали участия в операции, что повышает риск новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке - крупном регионе добычи нефти.

Наряду с масштабными авиаударами израильское разведывательное агентство Моссад провело ряд тайных диверсионных операций на территории Ирана, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Целью этих операций было нанесение ущерба стратегическим ракетным объектам Ирана и его возможностям противовоздушной обороны.

Иранские государственные СМИ сообщили, что по меньшей мере два ученых-атомщика, Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, погибли в результате израильских ударов по Тегерану.

Ожидания в Израиле

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был закрыт до дальнейшего уведомления, а подразделения ПВО Израиля находились в состоянии повышенной готовности на случай возможных ответных ударов со стороны Ирана.

"После упреждающего удара Государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака с использованием БПЛА (беспилотников) по Государству Израиль и его гражданскому населению", - заявил министр обороны Исраэль Кац.

Начальник Генштаба ВС Израиля Эяль Замир заявил, что десятки тысяч резервистов были призваны. "Мы находимся в центре исторической кампании, не похожей ни на одну другую. Это критически важная операция по предотвращению экзистенциальной угрозы со стороны врага, который намерен уничтожить нас", - сказал он.

Американские военные готовятся к любым непредвиденным обстоятельствам на Ближнем Востоке, включая вероятность того, что им придется помогать в эвакуации американских граждан.