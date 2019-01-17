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Иран может запустить новый спутник в ближайшие месяцы

Новости » Общество    17.01.2019 - 06:34
Иран может запустить новый спутник в ближайшие месяцы
Фото: Иран (из открытых источников)

В Иране готовы произвести пуск через несколько месяцев

Иран выразил готовность в скором времени запустить в космос новый искусственный спутник после неудачного пуска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

 Так, президент страны уверил, что уже через несколько месяцев будет произведен повторный пуск.

"Проблемы с запуском спутника, которые остались, являются второстепенными. Через несколько месяцев они будут решены, и мы будем готовы к новому запуску", - заявил президент страны Хассан Рухани.

Однако в министерстве иностранных дел Франции считают баллистическую программу Ирана причиной для беспокойства.

"Иранская баллистическая программа является источником беспокойства для международного сообщества и Франции", - заявили, в частности, в МИД Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 15 января, Иран неудачно осуществил запуск спутника на орбиту, вопреки предупреждениям США

Как писало РБК-Украина, 22 ноября Иран пригрозил Соединенным Штатом ракетным ударом по военным базам, если они его спровоцируют.  Между Тегераном и Вашингтоном растет напряженность, а базы США в Афганистане, ОАЭ и Катаре, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в радиусе действия иранских ракет.

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