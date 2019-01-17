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Іран може запустити новий супутник в найближчі місяці

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 06:34
Іран може запустити новий супутник в найближчі місяці
Фото: Іран (з відкритих джерел)

В Ірані готові зробити пуск через кілька місяців

Іран висловив готовність незабаром запустити в космос новий штучний супутник після невдалого пуску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, президент країни запевнив, що вже через кілька місяців буде проведений повторний пуск.

"Проблеми з запуском супутника, які залишилися, є другорядними. Через кілька місяців вони будуть вирішені, і ми будемо готові до нового запуску", - заявив президент країни Хассан Рухани.

Однак у міністерстві закордонних справ Франції вважають балістичну програму Ірану причиною для занепокоєння.

"Іранська балістична програма є джерелом занепокоєння для міжнародного співтовариства і Франції", - заявили, зокрема, в МЗС Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вівторок, 15 січня, Іран невдало здійснив запуск супутника на орбіту, всупереч попередженням США.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 листопада Іран пригрозив Сполученим Штатом ракетним ударом по військових базах, якщо вони їх спровокують. Між Тегераном і Вашингтоном зростає напруженість, а бази США в Афганістані, ОАЕ і Катарі, а також авіаносці США в Перській затоці знаходяться в радіусі дії іранських ракет.

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