Іран може запустити новий супутник в найближчі місяці

Фото: Іран (з відкритих джерел)

В Ірані готові зробити пуск через кілька місяців

Іран висловив готовність незабаром запустити в космос новий штучний супутник після невдалого пуску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, президент країни запевнив, що вже через кілька місяців буде проведений повторний пуск.

"Проблеми з запуском супутника, які залишилися, є другорядними. Через кілька місяців вони будуть вирішені, і ми будемо готові до нового запуску", - заявив президент країни Хассан Рухани.

Однак у міністерстві закордонних справ Франції вважають балістичну програму Ірану причиною для занепокоєння.

"Іранська балістична програма є джерелом занепокоєння для міжнародного співтовариства і Франції", - заявили, зокрема, в МЗС Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вівторок, 15 січня, Іран невдало здійснив запуск супутника на орбіту, всупереч попередженням США.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 листопада Іран пригрозив Сполученим Штатом ракетним ударом по військових базах, якщо вони їх спровокують. Між Тегераном і Вашингтоном зростає напруженість, а бази США в Афганістані, ОАЕ і Катарі, а також авіаносці США в Перській затоці знаходяться в радіусі дії іранських ракет.