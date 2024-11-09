Іран заперечив причетність до змови про замах на Трампа, - CNN

Іран "категорично відкинув" звинувачення щодо змови з метою вбивства Дональда Трампа. Дані звинувачування вчора були озвучені мін'юстом США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Нагадаємо, що вчора Міністерство юстиції США висунуло звинувачення іранцю. Він був замішаний у змові з метою вбивства новообраного президента Дональда Трампа.
Зауважимо, що протягом цього року на Трампа було скоєно аж два замахи.
А на початку серпня у штабі Трампа навіть заявили, що їхні комп'ютери були зламані, а у звіті Google повідомлялось, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом.
Після цього Трамп спираючись на загрозу від Ірану почав вимагати собі додатковий захист.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.