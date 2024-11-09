Иран отрицает причастность к сговору о покушении на Трампа, - CNN

Напомним, что вчера Министерство юстиции США выдвинуло обвинение иранцу. Он был замешан в сговоре с целью убийства новоизбранного президента Дональда Трампа.

Заметим, что в течение этого года на Трампа было совершено два покушения.

А в начале августа в штабе Трампа даже заявили, что их компьютеры были сломаны, а в отчете Google сообщалось, что Иран в рамках продолжительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Гаррисом и Трампом.

После этого Трамп, опираясь на угрозу от Ирана, потребовал себе дополнительную защиту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.