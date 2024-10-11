Хоче військові літаки та охорону: Трамп через загрозу від Ірану вимагає собі додатковий захист

Кандидат у президент США Дональд Трамп запросив додатковий захист для себе в останні тижні передвиборчої кампанії. Мова про військові літаки, балістичне скло на мітингах та охорону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на The Washington Post.

Як пише видання, прохання про додатковий захист для Трампа вказано в електронних листах, які отримало ЗМІ. Зокрема, у них йдеться про обмеження на польоти над резиденціями Трампа і місцями проведення мітингів, розміщенням балістичного скла в семи штатах, де проходить передвиборча кампанія.

Також мова про військові транспортні засоби для перевезення Трампа.

Видання зазначає, що такі запити є надзвичайними і безпрецедентними - жоден кандидат в історії не перевозився військовими літаками напередодні виборів. Однак запити на захист були надіслані після того, як радники кампанії Трампа отримали брифінги, на яких уряд заявив, що Іран все ще активно готує змову з метою вбивства Трампа.

За словами джерел видання, радники Трампа були занепокоєні безпілотниками і ракетами.

У Трампа водночас заявляють, що йому нещодавно довелось довелося скасувати публічний захід через "брак персоналу" в Секретній службі. Замість великого виступу Трампа посадили в маленьку кімнату з репортерами.

Даніель Альварес, прес-секретар Трампа, відмовилася від коментарів. При цьому у секретній службі США заявили, що Трамп отримує "найвищий рівень захисту".

"Для захисту колишнього президента регулярно надається допомога з боку Міністерства оборони, включаючи знешкодження вибухонебезпечних предметів, кінологічні підрозділи та повітряні перевезення", - сказали там.