Замах на Трампа: Мін’юст США оприлюднив записку, яку залишив обвинувачений

Чоловік, звинувачений у ймовірній спробі вбивства кандидата в президенти США Дональда Трампа на полі для гольфу у Флориді, залишив записку з докладним описом своїх планів. Це передбачає висунення більш жорстких обвинувачень проти нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Прокурори подали записку в суд в якості обгрунтування свого прохання залишити обвинуваченого під вартою. Магістрат США Район Маккейб погодився, заявивши, що "вагомість доказів проти обвинуваченого є переконливою".

Записка з описом планів 58-річного Райана Рутаа була покладена в коробку, яку він залишив кілька місяців тому вдома невстановленої особи, яка відкрила її лише після арешту минулої неділі. У коробці також були набої, металева труба, будівельні матеріали, інструменти, телефони та різні листи.

"Це була спроба вбивства Дональда Трампа, але я вас підвів. Я докладав усіх зусиль і виклав усе, на що міг зібрати. Тепер вам належить закінчити роботу; і я запропоную 150 000 доларів тому, хто зможе завершити роботу", – йдеться в записці.

Наразі Рута звинувачують у незаконному зберіганні зброї, але прокуратура висуватиме додаткові звинувачення – зокрема у спробі "вбити головного політичного кандидата". У разі доведення провини, чоловіку загрожує довічне ув’язнення.