Іран заперечив причетність до змови про замах на Трампа, - CNN
Іран "категорично відкинув" звинувачення щодо змови з метою вбивства Дональда Трампа. Дані звинувачування вчора були озвучені мін'юстом США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Відповідно до судових документів, оприлюднених Мін'юстом США, у вересні іранські чиновники попросили Фархада Шакері, громадянина Афганістану, який проживає в Тегерані, зосередитися на стеженні та зрештою вбити Трампа.
Міністерство закордонних справ Ірану охарактеризувало ці заяви як "повністю безпідставні" та відхилив їх. В міністерстві також додали, що "в минулому висувались подібні звинувачення ", які Іран "рішуче заперечував".
Ба більше, міністерство заявило, що ці заяви складають "зловмисну змову", спрямовану на "подальше ускладнення проблем між США та Іраном".
Нагадаємо, що вчора Міністерство юстиції США висунуло звинувачення іранцю. Він був замішаний у змові з метою вбивства новообраного президента Дональда Трампа.
Зауважимо, що протягом цього року на Трампа було скоєно аж два замахи.
А на початку серпня у штабі Трампа навіть заявили, що їхні комп'ютери були зламані, а у звіті Google повідомлялось, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом.
Після цього Трамп спираючись на загрозу від Ірану почав вимагати собі додатковий захист.
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