Іран заперечив причетність до змови про замах на Трампа, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Відповідно до судових документів, оприлюднених Мін'юстом США, у вересні іранські чиновники попросили Фархада Шакері, громадянина Афганістану, який проживає в Тегерані, зосередитися на стеженні та зрештою вбити Трампа .

Міністерство закордонних справ Ірану охарактеризувало ці заяви як "повністю безпідставні" та відхилив їх. В міністерстві також додали, що "в минулому висувались подібні звинувачення ", які Іран "рішуче заперечував".