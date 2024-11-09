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Іран заперечив причетність до змови про замах на Трампа, - CNN

Україна, Субота 09 листопада 2024 21:00
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Іран заперечив причетність до змови про замах на Трампа, - CNN Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Іран "категорично відкинув" звинувачення щодо змови з метою вбивства Дональда Трампа. Дані звинувачування вчора були озвучені мін'юстом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідно до судових документів, оприлюднених Мін'юстом США, у вересні іранські чиновники попросили Фархада Шакері, громадянина Афганістану, який проживає в Тегерані, зосередитися на стеженні та зрештою вбити Трампа.

Міністерство закордонних справ Ірану охарактеризувало ці заяви як "повністю безпідставні" та відхилив їх. В міністерстві також додали, що "в минулому висувались подібні звинувачення ", які Іран "рішуче заперечував".

Ба більше, міністерство заявило, що ці заяви складають "зловмисну ​​змову", спрямовану на "подальше ускладнення проблем між США та Іраном".

Нагадаємо, що вчора Міністерство юстиції США висунуло звинувачення іранцю. Він був замішаний у змові з метою вбивства новообраного президента Дональда Трампа.

Зауважимо, що протягом цього року на Трампа було скоєно аж два замахи.

А на початку серпня у штабі Трампа навіть заявили, що їхні комп'ютери були зламані, а у звіті Google повідомлялось, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом.

Після цього Трамп спираючись на загрозу від Ірану почав вимагати собі додатковий захист.

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