Иран отрицает причастность к сговору о покушении на Трампа, - CNN

Иран "категорически отверг" обвинения в заговоре с целью убийства Дональда Трампа. Данные обвинения вчера были озвучены минюстом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Более того, министерство заявило, что эти заявления составляют "злонамеренный заговор", направленный на 2дальнейшее осложнение проблем между США и Ираном".

Министерство иностранных дел Ирана охарактеризовало эти заявления как "полностью безосновательные" и отклонило их. В министерстве также добавили, что "в прошлом выдвигались подобные обвинения", которые Иран "решительно отрицал".

Согласно судебным документам, обнародованным Минюстом США, в сентябре иранские чиновники попросили Фархада Шакери, гражданина Афганистана, проживающего в Тегеране, сосредоточиться на слежке и в конце концов убить Трампа .

Напомним, что вчера Министерство юстиции США выдвинуло обвинение иранцу. Он был замешан в сговоре с целью убийства новоизбранного президента Дональда Трампа.

Заметим, что в течение этого года на Трампа было совершено два покушения.

А в начале августа в штабе Трампа даже заявили, что их компьютеры были сломаны, а в отчете Google сообщалось, что Иран в рамках продолжительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Гаррисом и Трампом.

После этого Трамп, опираясь на угрозу от Ирана, потребовал себе дополнительную защиту.

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