Іран заперечив підписання угоди зі США у неділю, про що заявив Трамп

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї суботу застеріг від коментарів щодо часу підписання угоди зі США.

"Нам доведеться почекати і побачити точну дату підписання меморандуму про взаєморозуміння, хоча це буде не завтра", - процитували Багаї у суботу державні ЗМІ.

При цьому він не виключив підписання угоди вже найближчим часом.

"Не можна виключати можливості того, що це станеться найближчими днями. Однак, через вагання іншої сторони, ми повинні бути обережними, роблячи будь-які коментарі щодо цього процесу", - заявив речник МЗС Ірану.

Як відомо, в суботу в Пакистані, який є посередником у переговорах США та Ірану, оголосили про підписання мирної угоди між країнами наступного дня - 14 червня. Відповідну заяву озвучив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.