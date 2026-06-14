Іран заперечив підписання угоди зі США у неділю, про що заявив Трамп

Іран заперечує підписання початкової угоди про припинення вогню зі США у неділю, що анонсував американський лідер Дональд Трамп разом із пакистанським прем'єром Шехбазом Шаріфом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї суботу застеріг від коментарів щодо часу підписання угоди зі США.
"Нам доведеться почекати і побачити точну дату підписання меморандуму про взаєморозуміння, хоча це буде не завтра", - процитували Багаї у суботу державні ЗМІ.
При цьому він не виключив підписання угоди вже найближчим часом.
"Не можна виключати можливості того, що це станеться найближчими днями. Однак, через вагання іншої сторони, ми повинні бути обережними, роблячи будь-які коментарі щодо цього процесу", - заявив речник МЗС Ірану.
Як відомо, в суботу в Пакистані, який є посередником у переговорах США та Ірану, оголосили про підписання мирної угоди між країнами наступного дня - 14 червня. Відповідну заяву озвучив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.
Про досягнення угоди між Тегераном та Вашингтоном заявляв і президент США Дональд Трамп. Ввечері суботи він у соцмережі повідомив, що документ підпишуть "вже завтра".
Серед іншого, в рамках угоди глава Білого дому анонсував відмову Тегерану від ядерних амбіцій, хоча в Ірані того ж дня повідомили - обговорення "ядерки" ще не закінчено та переноситься на пізніший термін.
Reuters наголошує - це не перший випадок, коли обидві сторони, здається, близькі до початкової угоди про припинення війни. Раніше у Трампа теж анонсували швидке підписання миру, однак цього так і не трапилось.