Иран отрицает подписание соглашения с США в воскресенье, о чем заявил Трамп

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в субботу предостерег от комментариев насчет времени подписания соглашения с США.

"Нам придется подождать и увидеть точную дату подписания меморандума о взаимопонимании, хотя это будет не завтра", - процитировали Багаи в субботу государственные СМИ.

При этом он не исключил подписания соглашения уже в ближайшее время.

"Нельзя исключать возможности того, что это произойдет в ближайшие дни. Однако, из-за колебаний другой стороны, мы должны быть осторожными, делая любые комментарии относительно этого процесса", - заявил представитель МИД Ирана.

Как известно, в субботу в Пакистане, который является посредником в переговорах США и Ирана, объявили о подписании мирного соглашения между странами на следующий день - 14 июня. Соответствующее заявление озвучил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.