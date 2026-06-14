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Иран отрицает подписание соглашения с США в воскресенье, о чем заявил Трамп

00:14 14.06.2026 Вс
2 мин
В МИД Ирана предостерегли от комментариев относительно времени подписания соглашения с Вашингтоном
aimg Юлия Маловичко
Фото: представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи (Getty Images)

Иран отрицает подписание первоначального соглашения о прекращении огня с США в воскресенье, что анонсировал американский лидер Дональд Трамп вместе с пакистанским премьером Шехбазом Шарифом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в субботу предостерег от комментариев насчет времени подписания соглашения с США.

"Нам придется подождать и увидеть точную дату подписания меморандума о взаимопонимании, хотя это будет не завтра", - процитировали Багаи в субботу государственные СМИ.

При этом он не исключил подписания соглашения уже в ближайшее время.

"Нельзя исключать возможности того, что это произойдет в ближайшие дни. Однако, из-за колебаний другой стороны, мы должны быть осторожными, делая любые комментарии относительно этого процесса", - заявил представитель МИД Ирана.

Как известно, в субботу в Пакистане, который является посредником в переговорах США и Ирана, объявили о подписании мирного соглашения между странами на следующий день - 14 июня. Соответствующее заявление озвучил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

О достижении соглашения между Тегераном и Вашингтоном заявлял и президент США Дональд Трамп. Вечером субботы он в соцсети сообщил, что документ подпишут "уже завтра".

Среди прочего, в рамках соглашения глава Белого дома анонсировал отказ Тегерана от ядерных амбиций, хотя в Иране в тот же день сообщили - обсуждение "ядерки" еще не закончено и переносится на более поздний срок.

Reuters отмечает - это не первый случай, когда обе стороны, кажется, близки к первоначальному соглашению о прекращении войны. Ранее у Трампа тоже анонсировали быстрое подписание мира, однако этого так и не случилось.

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