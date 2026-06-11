Иран закрыл проход через Ормузский пролив после атак США
В ночь на 11 июня Вооруженные силы Ирана заявили, что Ормузский пролив снова закрыт для всех суден. Это произошло после атак США на Иран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"С этого момента в связи с небезопасной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, и любое движение будет подвергаться обстрелу", - говорится в заявлении.
Также агенство Tashim сославшись на заявление военно-морские силы КСИР пишет, что войска якобы остановили два судна, которые пытались пройти через пролив.
При этом Центральное командование США опровергает заявление Ирана. На их странице в соцсети Х сказано, что торговые суда продолжают проходить через пролив как в одну, так и в другую сторону.
Отметим, что после начала войны в феврале доступ к этому водному пути был перекрыт на несколько месяцев, и, по оценкам JPMorgan, видимое движение через пролив составили всего 15% от довоенного уровня.
Что произошло
Напомним, во вторник 9 июня президент США Дональд Трамп заявил, что днем ранее иранцы в районе Ормузского пролива сбили американский военный вертолет AH-64. В связи с инцидентом он пообещал нанести ответный удар.
Так, уже в ночь на 10 июня войска США ударили по иранским ПВО, наземным пунктам управления и другим объектам. Иран в свою очередь тоже отчитался об атаках по американским объектам на Ближнем Востоке.
После этих событий взаимные обстрелы превратились, но уже днем 10 июня Трамп сказал, что Иран затянул с переговорами, поэтому стране придется за это "заплатить". Позже он сказал журналистам, что будет нанесен еще один удар.
При этом СМИ вечером писали, что Трамп провел совещание ситуационном центре, где обсуждал возобновление атак. Из вариантов рассматривалась масштабная, но краткосрочная ситуация с целью повлиять на позицию Ирана в переговорах.
Почти сразу после этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что уже этой ночью или через сутки США нанесут удар. Так, собственно, и произошло. В ночь на 11 июня американские войска возобновили бомбардировку Ирана.