Іран, ймовірно, хоче перекинути виробництво дронів до Білорусі, - Повітряні сили

Він зазначив, що до Білорусі можуть перекинути або власне виробництва, або лише скручування вже готової продукції.

За його словами, РФ може й самостійно виробляти дрони, наприклад, "Ланцет". Попри те, що вони не дуже потужні, БПЛА все ж "дошкуляють українській ППО та військам Сил оборони на передній лінії".

"Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частина - не проблема, інше питання - це технологічне обладнання, яке закладено в Shahed, але там є блок gps-навігації, блок управління і це Росія виробити сама не може. Власне за цими товарами - подвійного призначення і високотехнологічною продукцією не завадив би контроль санкцій, для того, щоб завадити їм отримувати таку продукцію", - зазначив речник.

Окрім того, Ігнат заявив про наявність ознак того, що Росія все-таки виробляє ракети. Так, за його словами, в Україні вже знаходили уламки нещодавно виготовлених ракет.

"Серед уламків ракет знаходили маркування нещодавнього виробництва - і осінь і зима. Сподіваємося, що санкції не дозволять їм робити це швидко. І швидко це навряд чи вдасться, бо крилата ракета - це високотехнологічний продукт, який коштує мільйони доларів за одиницю", - зазначив Ігнат.