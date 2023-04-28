Іранські дрони, що атакують Україну, створені на вкрадених західних технологіях, - CNN

Нове дослідження показало, як Іран побудував потужну збройову промисловість на основі західних технологій і як ця технологія використовується Росією проти українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN .

Conflict Armament Research (CAR), британська організація, що займається дослідженням компонентів зброї, встановила, що безпілотники Shahed-136, продані Росії Іраном, оснащені двигуном, заснованим на німецькій технології, незаконно отриманій Іраном майже 20 років тому.

Висновок, зроблений у результаті детального вивчення компонентів, виявлених в Україні та переданий CNN, наголошує на здатності Ірану імітувати та витончено використовувати військові технології, отримані ним незаконним шляхом.

Західні офіційні особи також стурбовані тим, що Росія може поділитися з іранцями зброєю та технікою західного виробництва, отриманою на полі бою в Україні. Поки що немає твердих доказів того, що це сталося.

Основний серійний номер двигуна МД-550 виробництва Mado, задокументований групою CAR у Києві 2 листопада 2022 року

Однак відносини між Тегераном і Москвою стали набагато тіснішими. Росії потрібні іранські безпілотники та балістичні ракети; Іран хоче російських інвестицій та торгівлі. За словами іранських офіційних осіб, за останній рік Росія стала найбільшим іноземним інвестором Ірану.

А для росіян іранські безпілотники є вигідною заміною набагато дорожчим ракетам, запаси яких, за словами західних офіційних осіб, виснажуються. Експерти вважають, що, наприклад, "Шахед-186" коштує близько 20 тисяч доларів, що становить незначну частку вартості крилатої ракети "Калібр".

У жовтні минулого року глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія замовила близько 1700 іранських безпілотників різних типів. Україна довела свою здатність збивати Шахед-136, але це виснажує її систему протиповітряної оборони. Незважаючи на відносно невеликий заряд вибухової речовини, до 40 кг, точний удар Shahed-136 все ж таки може завдати значної шкоди.

Працює за німецькою технологією

У період з листопада минулого року до березня 2023 року CAR зміг вивчити компоненти 20 безпілотників та боєприпасів іранського виробництва в Україні, приблизно половина з них - "Шахед-136".

Йому вдалося підтвердити, що двигун Shahed-136 був перепроектований іранською компанією Oje Parvaz Mado Nafar, відомою як Mado, що базується у місті Шокухіє в провінції Кум. Компанія потрапила під санкції Великобританії, США та Європейського Союзу у грудні минулого року.

Кабелі у двигуні Mado з етикетками, які, ймовірно, відносяться до позначення моделі MD-550, задокументовані групою CAR у Києві 20 січня 2023 року

Дослідники CAR виявили маркування Mado на ковпачках свічок запалювання в двигунах дрону, а також послідовності серійних номерів, що використовуються Mado.

За даними урядів західних країн та ООН, Mado відіграє вирішальну роль у великій індустрії безпілотних літальних апаратів Ірану. Та ж схема серійних номерів була також відзначена слідчими ООН, які вивчають атаки безпілотників на Саудівську Аравію, імовірно скоєні союзниками Ірану хуситами в Ємені, а також ракетні атаки минулого року на Абу-Дабі, один із Об'єднаних Арабських Еміратів.

Таймур Хан, аналітик країн Перської затоки в CAR, сказав CNN, що системи БПЛА Ірану постійно вдосконалюються і модернізуються і "довели, що вони стають все більш точними з точки зору їх систем наведення та наведення, а також можливостей протидії перешкодам".

Довгий шлях

Конструкція двигуна Mado говорить про інтенсивні зусилля Ірану, що вживалися близько 20 років тому, щоб придбати західні технології для своїх безпілотників і ракет перед широкомасштабними міжнародними санкціями.

2006 року Іран незаконно придбав двигуни для безпілотників німецької компанії Limbach Flugmotoren. Через три роки іранський інженер на ім'я Юсеф Абуталебі оголосив, що його компанія побудувала двигун для БПЛА. Ця компанія стане Mado.

Основний серійний номер двигуна МД-550 виробництва Mado, задокументований групою CAR у Києві 2 листопада 2022 року

За даними CAR, компанія, схоже, намагалася приховати свою роль у виробництві "Шахедів". Його співробітники виявили, що оригінальні серійні номери компонентів безпілотників, знайдених в Україні, були стерті, очевидно, у спробі приховати їхнє походження.

"Ці модифікації завадили слідчим виявити мережі придбання, що полегшують міжнародне постачання ключових компонентів до Ірану", - йдеться у повідомленні CAR.

Серед інших західних компонентів, придбаних та скопійованих Іраном, є деталі ракет чеського виробництва. У звіті експертів ООН від 2020 року йдеться, що двигун іранських ракет "Кудс-1", які застосовувалися при атаках на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії минулого року, "був "неліцензійною копією реактивного двигуна TJ-100 виробництва PBS Velká Bíteš" у Чеській Республіці.

Інші частини двигунів Mado також мали серійні номери 100-ї серії. Задокументовано групою CAR у Києві 20 січня 2023 року

Експерти кажуть, що чеський двигун, схоже, також встановлений на іранській ракеті Heidar-2.

Компанія заявила, що ніколи не постачала двигун до Ірану або Ємену, але Іран став експертом в ухиленні від контролю над секретними технологіями, в деяких випадках використовуючи підставні компанії. Комісія ООН встановила, що деталі, експортовані чеським виробником у компанію в Гонконгу у 2010 році, опинилися в іранських ракетах, що використовуються у 2019 році.

Таймур Хан із CAR говорить, що Іран "придбав західні компоненти та технології для своєї програми БПЛА, скориставшись відсутністю прозорості ланцюжка поставок", що робить ідентифікацію компонентів критично важливим методом для покращення експортного контролю та механізмів санкцій.

Поглиблення партнерства

Продаж безпілотників поглибив відносини Ірану з Росією, які й так зміцнювалися, оскільки дві країни все частіше виявлялися заблокованими від міжнародної торгівлі та фінансової системи.

"Ми визначаємо наші відносини з Росією як стратегічні, і ми працюємо разом у багатьох аспектах, особливо в економічних відносинах", - заявив минулого місяця Financial Times міністр фінансів Ехсан Хандоузі.

Розташування ковпачків свічок запалювання на двигуні Mado MD-550

Доходи від продажу сотень безпілотників Shahed-136 до Росії, швидше за все, будуть реінвестовані у розвиток галузі.

Хан вважає, що "враховуючи той факт, що Росія захоплює на полі бою сучасну західну зброю, таку як протитанкові ракети "Джавелін", і що військова співпраця між двома країнами розширюється, а Іран довів свої можливості щодо цього, я думаю, цілком імовірно, що вони співпрацюватимуть у копіюванні систем такого типу”.

Існує також ймовірність того, що Росія скористається своєю співпрацею з Іраном для розробки власних військових безпілотників.

Але доки це не станеться, російські військові, швидше за все, залишаться активним покупцем ще сотень безпілотників з Ірану, держави, яка перетворила ухилення від санкцій для створення місцевої збройової промисловості на мистецтво.