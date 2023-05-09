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Иран, вероятно, хочет перекинуть производство дронов в Беларусь, - Воздушные силы

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Власти Ирана, вероятно, хотят перекинуть производство дронов в Беларусь во избежание санкций и давления от других государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что в Беларусь могут перебросить либо собственное производство, либо только скручивание уже готовой продукции.

По его словам, РФ может и самостоятельно производить дроны, например "Ланцет". Несмотря на то, что они не очень мощные, БПЛА все же "донимают украинскую ПВО и войска Сил обороны на передней линии".

"Сделать планер, двигатель, пропеллер, боевую часть - не проблема, другой вопрос - это технологическое оборудование, которое заложено в Shahed, но там есть блок gps-навигации, блок управления и это Россия произвести сама не может. Собственно по этим товарам - двойного назначение и высокотехнологичной продукцией не помешал бы контроль санкций, для того чтобы помешать им получать такую продукцию", - отметил спикер.

Кроме того, Игнат заявил о наличии признаков того, что Россия все-таки производит ракеты. Так, по его словам, в Украине уже находили обломки недавно изготовленных ракет.

"Среди обломков ракет находили маркировку недавнего производства - и осень и зима. Надеемся, что санкции не позволят им делать это быстро. И быстро это вряд ли удастся, потому что крылатая ракета - это высокотехнологичный продукт, который стоит миллионы долларов за единицу", - отметил Игнат.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси.

CNN сообщало, что БПЛА Shahed-136, которые атакуют Украину, созданы на украденных западных технологиях.

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