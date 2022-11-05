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Іран вперше визнав поставки безпілотників Росії, однак є нюанс

Фото: Хосейн Амір Абдоллахіян, голова МЗС Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав допомогу Тегерану Росії безпілотниками. Однак, нібито, передача БПЛА відбувалась ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на U.S. News & World Report.

"Ми передали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до війни в Україні", - заявив міністр під час зустрічі з журналістами в Тегерані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова МЗС України Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які торкнуться Тегеран у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Він заявив, що Україна буде безжальною у своїх діях у відповідь.

Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що, на думку американської розвідки, Тегеран шукає допомоги у Москви для підтримки своєї ядерної програми.

В ЦНС розповіли, як Іран експортує свої дрони до Росії.

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