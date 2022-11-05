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Иран впервые признал поставки беспилотников России, однако есть нюанс

Фото: Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал помощь Тегерану России беспилотниками. Однако якобы передача БПЛА проходила еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на US News & World Report.

"Мы передали ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до войны в Украине", - заявил министр во время встречи с журналистами в Тегеране.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут Тегеран в случае принятия решения о помощи России. Он заявил, что Украина будет безжалостной в своих ответных действиях.

Между тем, в СМИ появилась информация о том, что, по мнению американской разведки, Тегеран ищет помощи у Москвы для поддержки своей ядерной программы .

В ЦНС, рассказали, как Иран экспортирует свои дроны в Россию .

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