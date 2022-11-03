Як Іран експортує свої дрони до Росії: у ЦНС розкрили деталі

Іран продовжує постачати своє озброєння до Росії, яке застосовують для ударів по цивільним об'єктам України. Транспортування здійснюється за допомогою літаків та кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За даними ЦНС, Іран експортує до Росії такі моделі БПЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136. При цьому існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.

Транспортування повітрям

Повітряним шляхом дрони в Росію постачають три державні компанії – Iran Air, Pouya Air, Saha Airlines та одна приватна – Mahan Air.

У ЦНС зазначають, що всі перелічені вище державні компанії безпосередньо підпорядковуються військово-політичному командуванню Ірану.

При цьому приватна компанія є лише умовно, оскільки її непрямим засновником є Хосейн Мараші (колишній віце-президент Ірану). Mahan Air знаходиться у списку санкцій США ще з 2011 року

За інформацією Центру нацопору, лише Pouya Air у період з 12 по 18 жовтня здійснила п'ять вантажних рейсів за маршрутом Тегеран - Москва.

Транспортування морем

Для перевезення дронів морем Іран використовує шлях через Каспійське море.

"Іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань або Махачкала. Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії. Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом в Астрахані очікується прибуття 200 дронів у розібраному стані", - розповідають у ЦНС.

Іран, ймовірно, може експортувати свої дрони через Сирію - з Тартуса до Севастополя. Також Тегеран намагається налагодити виробництво своїх БПЛА у Таджикистані та Білорусі, звідки вони можуть бути доставлені російським військовим.

Шляхи транспортування іранських дронів до РФ (sprotyv.mod.gov.ua)