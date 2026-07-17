Іран вперше з початку війни вдарив по Сирії, - Reuters

За даними іранських державних ЗМІ, відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Удар став прямою відповіддю на загибель іранських військовослужбовців у місті Іраншахр.

Як уточнило сирійське військове джерело, атака відбулася поблизу бази Аль-Танф, однак сам об'єкт не зазнав ураження. За попередньою інформацією, жертв та масштабних руйнувань внаслідок цього обстрілу немає.

Дамаск намагається уникати втягнення у ширший регіональний конфлікт, який зараз охопив сусідні держави. Ще в березні президент Сирії Ахмед аль-Шараа публічно підкреслював, що його країна прагне триматися осторонь ескалації.

Під час виступу в лондонському аналітичному центрі Chatham House він наголосив, що Сирія залишиться поза конфліктом, якщо тільки не зазнає прямого нападу і не стане мішенню для однієї зі сторін.