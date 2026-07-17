Иран впервые с начала войны ударил по Сирии, - Reuters

Иран нанес удар по восточной части Сирии. Это первая прямая атака Тегерана на сирийскую территорию с начала войны в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным иранских государственных СМИ, ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Удар стал прямым ответом на гибель иранских военнослужащих в городе Ираншахр.
Как уточнил сирийский военный источник, атака произошла вблизи базы Аль-Танф, однако сам объект не подвергся поражению. По предварительной информации, жертв и масштабных разрушений в результате этого обстрела нет.
Дамаск пытается избегать вовлечения в более широкий региональный конфликт, охвативший сейчас соседние государства. Еще в марте президент Сирии Ахмед аль-Шараа публично подчеркивал, что его страна стремится держаться в стороне от эскалации.
Во время выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House он подчеркнул, что Сирия останется вне конфликта, если только не подвергнется прямому нападению и не станет мишенью для одной из сторон.
Напомним, Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море в случае, если США нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре.
Отметим, 16 июля Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану. Атака произошла на пятый день после того, как объемы судоходства в Ормузском проливе резко сократились.