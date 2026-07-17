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Іран вперше з початку війни вдарив по Сирії, - Reuters

13:31 17.07.2026 Пт
2 хв
Відповідальність за атаку вже взяв на себе КВІР
aimg Валерій Ульяненко
Іран вперше з початку війни вдарив по Сирії, - Reuters Ілюстративне фото: вибух у Сирії (Getty Images)
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Іран завдав удару по східній частині Сирії. Це перша пряма атака Тегерана на сирійську територію від початку війни в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними іранських державних ЗМІ, відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Удар став прямою відповіддю на загибель іранських військовослужбовців у місті Іраншахр.

Як уточнило сирійське військове джерело, атака відбулася поблизу бази Аль-Танф, однак сам об'єкт не зазнав ураження. За попередньою інформацією, жертв та масштабних руйнувань внаслідок цього обстрілу немає.

Дамаск намагається уникати втягнення у ширший регіональний конфлікт, який зараз охопив сусідні держави. Ще в березні президент Сирії Ахмед аль-Шараа публічно підкреслював, що його країна прагне триматися осторонь ескалації.

Під час виступу в лондонському аналітичному центрі Chatham House він наголосив, що Сирія залишиться поза конфліктом, якщо тільки не зазнає прямого нападу і не стане мішенню для однієї зі сторін.

Нагадаємо, Іран звернувся до єменських хуситів із проханням бути готовими перекрити нафтовий маршрут через Червоне море у разі, якщо США завдадуть удару по іранській енергетичній інфраструктурі.

Зазначимо, 16 липня Сполучені Штати завдали нових ударів по Ірану. Атака відбулася на п'ятий день після того, як обсяги судноплавства в Ормузькій протоці різко скоротилися.

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