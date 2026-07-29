Іран вперше після паузи Трампа знову запустив ракети США на Близькому Сході

Одним із перших про атаку написав журналіст Axios Барак Равід. Пославшись на свої джерела, він розповів, що Іран запустив по американській базі в Йорданії балістику. Проте всі ракети було перехоплено.

Незабаром інформацію про атаку офіційно підтвердили в CENTCOM, заявивши, що всі іранські ракети були перехоплені і війська США перебувають у стані підвищеної готовності.

"Сьогодні о 17:45 за східним часом сили Корпусу вартових ісламської революції випустили з Ірану кілька балістичних ракет, намагаючись здійснити раптовий напад на американські війська, дислоковані на Близькому Сході", - йдеться у публікації.

Видання Axios зазначає, що це перший ракетний удар Ірану по американській базі в регіоні з того часу, як президент США Дональд Трамп минулої п'ятниці призупинив удари по Ірану, щоб дати дипломатії ще один шанс.

Таким чином, ця атака загрожує зірвати тендітну паузу в обміні ударами і може змусити Трампа вирішити відновити бойові дії.

Раніше у понеділок він сказав, що США ведуть "дуже глибокі переговори" з Іраном, але попередив, що повернеться до "дуже жорстких військових дій", якщо дипломатія зазнає невдачі.

"Часу залишилося небагато. Або вони (переговори - ред.) пройдуть швидко, або не пройдуть зовсім", - казав Трамп.

Axios додало, що Іран завдав удару по тій же країні, де на початку липня в результаті ракетного обстрілу та атаки дронів США втратили двох солдатів, що спонукало Трампа активізувати 13-денну кампанію ударів.

Запуск відбувся за кілька годин після того, як Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Білому домі, де в центрі уваги були переговори щодо Ірану. Білий дім у свою чергу назад зустріну "позитивну та продуктивну".