Иран впервые после паузы Трампа вновь запустил ракеты по США на Ближнем Востоке

Одним из первых об атаке написал журналист Axios Барак Равид. Сославшись на свои источники, он рассказал, что Иран запустил по американской базе в Иордании баллистику. Однако все ракеты были перехвачены.

Вскоре информацию об атаке официально подтвердили в CENTCOM, заявив, что все иранские ракеты были перехвачены и войска США находятся в состоянии повышенной готовности.

"Сегодня в 17:45 по восточному времени силы Корпуса стражей исламской революции выпустили из Ирана несколько баллистических ракет, пытаясь совершить внезапное нападение на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

Издание Axios отмечает, что это первый ракетный удар Ирана по американской базе в регионе с тех пор, как президент США Дональд Трамп в прошлую пятницу приостановил удары по Ирану, чтобы дать дипломатии еще один шанс.

Таким образом, эта атака грозит сорвать хрупкую паузу в обмене ударами и может вынудить Трампа решить возобновить боевые действия.

Ранее в понедельник он сказал, что США ведут "очень глубокие переговоры" с Ираном, но предупредил, что вернется к "очень жестким военным действиям", если дипломатия потерпит неудачу.

"Времени осталось немного. Либо они (переговоры - ред.) пройдут быстро, либо не пройдут вовсе", - говорил Трамп.

Axios добавило, что Иран нанес удар по той же стране, где в начале июля в результате ракетного обстрела и атаки дронов США потеряли двух солдат, что побудило Трампа активизировать 13-дневную кампанию ударов.

Запуск состоялся спустя несколько часов после того, как Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, где в центре внимания были переговоры по Ирану. Белый дом в свою очередь назад встречу "позитивной и продуктивной".