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Іран вперше за кілька тижнів завдав прямого удару по базі США в Бахрейні

11:37 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Іран вперше за кілька тижнів завдав прямого удару по базі США в Бахрейні Фото: іранські військові на тлі зображення ракет та карти Ірану (Getty Images)
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Іран завдав удару по американській військовій базі в Бахрейні. Це перша така атака за кілька тижнів. Водночас Тегеран заявив, що готовий обговорювати припинення конфлікту зі США, якщо Вашингтон погодиться на його умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив у неділю, 15 листопада, про запуск шести безпілотників у напрямку вертолітної бази Ріффа в Бахрейні. В Ірані назвали атаку відповіддю на "відверту агресію з боку американських збройних сил".

Військові Бахрейну повідомили, що перехопили кілька іранських повітряних атак і знищили боєприпаси. Водночас КВІР заявив про "вдалий удар".

Попередня атака Ірану на Бахрейн відбулася на початку вересня. Тоді іранські безпілотники також атакували американську базу в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Тегеран знову заговорив про припинення війни

На тлі нового удару голова іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що шлях до припинення конфлікту, який триває вже дев'ятий місяць, залишається відкритим. Однак для цього США мають прийняти "логічні умови" Ірану.

Галібаф є одним із ключових представників Тегерана на переговорах із Вашингтоном. Він також наголосив, що Іран не збирається залишатися в стані "ні війни, ні миру".

За словами політика, якщо США відновлять удари, іранські збройні сили самі "визначать географію боїв".

Нагадаємо, останнім часом у США посилилися розбіжності щодо подальшого ведення війни на Близькому Сході. Частина союзників Вашингтона наполягала на нових ударах по Ірану, тоді як інші виступали проти ескалації.

У результаті адміністрація президента США Дональда Трампа почала схилятися до продовження економічного тиску на Тегеран замість відновлення повномасштабних бойових дій.

Сам Трамп заявив радникам, що може утриматися від нових масштабних атак, якщо Іран або підтримувані ним хусити не вдаватимуться до провокацій.

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