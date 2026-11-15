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Иран впервые за несколько недель нанес прямой удар по базе США в Бахрейне

11:37 15.11.2026 Вс
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aimg Мария Науменко
Иран впервые за несколько недель нанес прямой удар по базе США в Бахрейне Фото: иранские военные на фоне изображения ракет и карты Ирана (Getty Images)
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Иран нанес удар по американской военной базе в Бахрейне. Это первая такая атака через несколько недель. В то же время, Тегеран заявил, что готов обсуждать прекращение конфликта с США, если Вашингтон согласится на его условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил в воскресенье, 15 ноября, о запуске шести беспилотников в направлении вертолетной базы Риффа в Бахрейне. В Иране назвали атаку ответом на "откровенную агрессию со стороны американских вооруженных сил".

Военные Бахрейна сообщили, что перехватили несколько иранских воздушных атак и уничтожили боеприпасы. В то же время КСИР заявил об "удачном ударе".

Предыдущая атака Ирана на Бахрейн произошла в начале сентября. Тогда иранские беспилотники атаковали американскую базу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Тегеран снова заговорил о прекращении войны

На фоне нового удара глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что путь к прекращению продолжающегося уже девятого месяца конфликта остается открытым. Однако для этого США должны принять "логические условия" Ирана.

Галибаф является одним из ключевых представителей Тегерана на переговорах с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что Иран не намерен оставаться в состоянии "ни войны, ни мира".

По словам политика, если США возобновят удары, иранские вооруженные силы сами "определят географию боев".

Напомним, в последнее время в США усилились разногласия по дальнейшему ведению войны на Ближнем Востоке. Часть союзников Вашингтона настаивала на новых ударах по Ирану, в то время как другие выступали против эскалации.

В результате администрация президента США Дональда Трампа начала склоняться к продолжению экономического давления на Тегеран вместо возобновления полномасштабных боевых действий.

Сам Трамп заявил советникам, чтоможет воздержаться от новых масштабных атак, если Иран или поддерживаемые им хуситы не будут прибегать к провокациям.

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