Иран вновь пригрозил выходом из соглашения о нераспространении ядерного оружия

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если другие стороны ядерной сделки от 2015 года не выполнят свои обязательства. Об этом заявил посол Ирана в Великобритании Хамид Бейдинежад, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ifpnews.

По словам посла, за возобновлением Ираном обогащения урана последуют и другие шаги, если европейские государства не сделают больше для спасения ядерного соглашения.

Он также предупредил, что "влиятельные фигуры" в Иране выступают за выход из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на предполагаемое невыполнение европейскими сторонами обязательств по договору и санкции, введенные администрацией Трампа.

Также Бейдинежад заявил, что Тегеран через два месяца начнет пятый этап сокращения своих обязательств относительно ядерной сделки.

Напомним, США ввели санкции против строительного сектора Ирана. Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана.

В понедельник, 4 ноября, правительство Ирана заявило об очередном шаге сокращения обязательств ядерного соглашения. В частности, было объявлено, что Иран удваивает количество центрифуг для обогащения урана.

В Иране исключили возможность проведения любых переговоров с США. По словам верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, диалог с США невозможен, так как Америка не планирует снимать санкции.

Также РБК-Украина сообщало, что Иран начал обогащение урана на объекте Фордо. Как заявил президент Ирана Хасан Роухани, подача газа в 1044 центрифуги в Фордо стала четвертым этапом сокращения Ираном своих обязательств относительно ядерного соглашения.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который Иран заключил в 2015 году с шестью странами (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и ФРГ), центр в Фордо должен быть превращен в "ядерный, физический и технологический центр", центрифуги которого используются для получения стабильных изотопов для гражданских целей.