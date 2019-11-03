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В Иране исключают переговоры с США

Новости » Политика     03.11.2019 - 16:57
В Иране исключают переговоры с США
Иллюстративное фото (GettyImages)

Верховный лидер Ирана заявил, что Иран будет сохранять запрет на любые переговоры с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна будет сохранять запрет на любые переговоры с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Он считает, что "один из способов блокировать политическую инфильтрацию США - запретить любые переговоры".

"Это означает, что Иран не будет поддаваться давлению Америки. Те, кто считает переговоры с США решением каждой проблемы, безусловно, ошибаются. С диалогом с США ничего не получится, потому что они точно не уступят", - добавил верховный лидер.

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строительного сектора Ирана. Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана. Под ограничения попали четыре вида материалов, которые Тегеран использует в своей программе по производству ракет и ядерного оружия.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе призвал Соединенные Штаты Америки вернуться к условиям ядерного соглашения 2015 года.

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