Іран знову погрожує виходом з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї

Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо інші сторони ядерної угоди від 2015 року не виконають свої зобов’язання. Про це заявив посол Ірану в Великій Британії Хамід Бейдінежад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ifpnews.

За словами посла, за відновленням Іраном збагачення урану будуть слідувати й інші кроки, якщо європейські держави не зроблять більше для порятунку ядерної угоди.

Він також попередив, що "впливові фігури" в Ірані виступають за вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на імовірне невиконання європейськими сторонами зобов’язань за договором і санкції, введені адміністрацією Трампа.

Також Бейдінежад заявив, що Тегеран через два місяці почне п'ятий етап скорочення своїх зобов'язань щодо ядерної угоди.

Нагадаємо, США ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео вважає, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянської ядерною програмою Ірану.

У понеділок, 4 листопада, уряд Ірану заявив про черговий крок скорочення зобов'язань ядерної угоди. Зокрема, було оголошено, що Іран подвоює кількість центрифуг для збагачення урану.

В Ірані виключили можливість проведення будь-яких переговорів з США. За словами верховного лідера Ірану аятолла Алі Хаменеї, діалог з США неможливий, оскільки Америка не планує знімати санкції.

Також РБК-Україна повідомляло, що Іран почав збагачення урану на об'єкті Фордо. Як заявив президент Ірану Хасан Роухани, подача газу в 1044 центрифуги в Фордо стала четвертим етапом скорочення Іраном своїх зобов'язань щодо ядерної угоди.

Згідно зі Спільним всеосяжним планом дій (СВПД), який Іран уклав у 2015 році з шістьма країнами (п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччина), центр в Фордо повинен бути перетворений в "ядерний, фізичний і технологічний центр", центрифуги якого використовуються для одержання стабільних ізотопів для цивільних цілей.