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США ввели санкции против строительного сектора Ирана

Новости » Политика     01.11.2019 - 03:59
США ввели санкции против строительного сектора Ирана
Иллюстративное фото (GettyImages)

Под ограничения попали четыре вида материалов

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строительного сектора Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Американский госсекретарь Майка Помпео считает, что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана.

Под ограничения попали четыре вида материалов, которые Тегеран использует в своей программе по производству ракет и ядерного оружия.

Госдепартамент также считает, что иранский строительный сектор напрямую или косвенно подконтролен Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который США признали международной террористической организацией.

В сообщении также сказано, что США продолжат усиливать экономическое давление на Иран до тех пор, пока он не прекратит расширение своей ядерной программы.

Напомним, вмешаться в выборы президента США в 2020 году, по словам экпертов по кибербезопасности, могут не только со стороны России, как это было раньше. В частности, в США опасаются вмешательства Китая и Ирана, чьи попытки повлиять на результат голосования на промежуточных выборах в Штатах были зафиксированы ранее.

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Новости Украины Ирансанкции против ИранаСоединенные Штаты Америки
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