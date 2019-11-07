ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо

Новости » В мире     07.11.2019 - 01:14
Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо
Иллюстративное фото (GettyImages)

В Организации по атомной энергии Ирана уточнили, что "все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ"

Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Организации по атомной энергии Исламской Республики.

В организации отметили, что "все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ".

Как заявил президент Ирана Хасан Роухани, подача газа в 1044 центрифуги в Фордо стало четвертым этапом сокращения Ираном своих обязательств по ядерному соглашению, сообщает DW.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который Иран заключил в 2015 году с шестью странами (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и ФРГ), центр в Фордо должен быть превращен в "ядерный, физический и технологический центр", центрифуги которого используются для получения стабильных изотопов для гражданских целей.

Напомним, США ввели санкции против строительного сектора Ирана. Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана.

В понедельник, 4 ноября, правительство Ирана заявило об очередном шаге сокращения обязательств ядерного соглашения. В частности, было объявлено, что Иран удваивает количество центрифуг для обогащения урана.

Также сообщалось, что в Иране исключили возможность проведения любых переговоров с США. По словам верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, диалог с США невозможен, так как Америка не планирует снимать санкции.

В Британии считают действия Ирана по ядерной сделке угрозой нацбезопасности США ввели новые санкции против Ирана
Новости Украины Иранядерная программауран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь