ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Іран не визнав анексію окупованих областей України та засудив "референдуми"

Новость на русском →
Тегеран, Вівторок 04 жовтня 2022 18:57
Іран не визнав анексію окупованих областей України та засудив "референдуми" Фото: Іран не визнав анексію окупованих регіонів України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Іран не визнав російську анексію тимчасово окупованих регіонів України та засудив проведені на їхній території псевдореферендуми.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Ірану.

"Ісламська Республіка Іран, як завжди, і виходячи зі своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повного дотримання принципу територіальної цілісності країн як фундаментальної норми міжнародного права та поваги до принципів і цілей Статуту Організації Об'єднаних Націй", - зазначив Канаані.

Коментуючи "референдуми", він підкреслив, що слід уникати будь-яких провокаційних дій, які можуть порушити шлях до миру, стабільності та спокою.

При цьому в МЗС Ірану впевнені, що війну в Україні спровокували "провокаційні дії НАТО та США".

На завершення прес-секретар МЗС Ірану наголосив, що Тегеран підтримує будь-які зусилля, які робляться для мирного врегулювання війни в Україні, і завжди готовий сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна вирішила позбавити посла Ірану акредитації на тлі передачі іранських безпілотників армії РФ. Після цього Тегеран заявив про нібито "вплив третіх країн" на рішення України.

У МЗС України пізніше заявили, що звинувачення України з боку Ірану у "впливі третіх країн" є хибними. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Києвом після передачі дронів армії РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ просуваються у Херсонській області: оновлена карта бойових дій
ЗСУ просуваються у Херсонській області: оновлена карта бойових дій
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини