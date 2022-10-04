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Иран не признал аннексию оккупированных областей Украины и осудил "референдумы"

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Тегеран, Вторник 04 октября 2022 18:57
Иран не признал аннексию оккупированных областей Украины и осудил "референдумы" Фото: Иран не признал аннексию оккупированных регионов Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Иран не признал российскую аннексию временно оккупированных регионов Украины и осудил проведенные на их территории псевдореферендумы.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.

"Исламская Республика Иран, как всегда, и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций", - отметил Канаани.

Комментируя "референдумы", он подчеркнул, что следует избегать любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию.

При этом, в МИД Ирана уверены, что войну в Украине спровоцировали "провокационные действия НАТО и США".

В завершение пресс-секретарь МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран поддерживает любые усилия, которые предпринимаются для мирного урегулирования войны в Украине, и всегда готов содействовать этому процессу.

Напомним, ранее стало известно, что Украина решила лишить посла Ирана аккредитации на фоне передачи иранских беспилотников армии РФ. После этого Тегеран заявил о якобы "влиянии третьих стран" на решения Украины.

В МИД Украины позже заявили, что обвинения Украины со стороны Ирана во "влиянии третьих стран" являются ложными. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Киевом после передачи дронов армии РФ.

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