Иран не признал аннексию оккупированных областей Украины и осудил "референдумы"
Иран не признал российскую аннексию временно оккупированных регионов Украины и осудил проведенные на их территории псевдореферендумы.
Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.
"Исламская Республика Иран, как всегда, и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций", - отметил Канаани.
Комментируя "референдумы", он подчеркнул, что следует избегать любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию.
При этом, в МИД Ирана уверены, что войну в Украине спровоцировали "провокационные действия НАТО и США".
В завершение пресс-секретарь МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран поддерживает любые усилия, которые предпринимаются для мирного урегулирования войны в Украине, и всегда готов содействовать этому процессу.
Напомним, ранее стало известно, что Украина решила лишить посла Ирана аккредитации на фоне передачи иранских беспилотников армии РФ. После этого Тегеран заявил о якобы "влиянии третьих стран" на решения Украины.
В МИД Украины позже заявили, что обвинения Украины со стороны Ирана во "влиянии третьих стран" являются ложными. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Киевом после передачи дронов армии РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.