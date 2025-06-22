Иран мог вывезти большинство обогащенного урана из Фордо до атаки США, - Reuters
Иран мог вывезти большинство высокообогащенного урана с объекта Фордоу перед атакой США. Персонал на объекте также сократили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По сообщениям иранских высокопоставленных источников изданию, перед атакой США большая часть высокообогащенного урана была вывезена из подземного объекта в Фордоу.
Кроме того, по информации, количество персонала на объекте в Фордоу также сократили до минимума, что, вероятно, было мерой безопасности накануне атаки.
Объект Фордоу является вторым по значимости центром обогащения урана в Иране, который пострадал от ударов США после Натанзу.
Эти события свидетельствуют об обострении напряженности вокруг иранской ядерной программы и активизации действий США в этом регионе.
Удары по Ирану
22 июня 2025 года Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Президент Дональд Трамп лично подтвердил операцию, назвав ее "впечатляющим военным успехом" и отметив, что все самолеты безопасно вернулись на базы.
Для удара были использованы стратегические бомбардировщики B-2. США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране противобункерными бомбами и ракетами "Томагавк".
Президент США уже назвал эти удары "историческим моментом" для США, Израиля и всего мира.
В свою очередь израильский премьер-министр БеньяминНетаньяху назвал это решение Трампа "историческим шагом", который "изменит ход истории".
Однако организация по атомной энергии Ирана пригрозила продолжить свою деятельность, несмотря на атаки на ее объекты со стороны Израиля и США.
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