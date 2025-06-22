Иран мог вывезти большинство обогащенного урана из Фордо до атаки США, - Reuters

Иран мог вывезти большинство высокообогащенного урана с объекта Фордоу перед атакой США. Персонал на объекте также сократили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По сообщениям иранских высокопоставленных источников изданию, перед атакой США большая часть высокообогащенного урана была вывезена из подземного объекта в Фордоу.

Кроме того, по информации, количество персонала на объекте в Фордоу также сократили до минимума, что, вероятно, было мерой безопасности накануне атаки.

Объект Фордоу является вторым по значимости центром обогащения урана в Иране, который пострадал от ударов США после Натанзу.

Эти события свидетельствуют об обострении напряженности вокруг иранской ядерной программы и активизации действий США в этом регионе.