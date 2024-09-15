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Іран вивів на орбіту науковий супутник вітчизняного виробництва

Іран, Неділя 15 вересня 2024 03:23
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Іран вивів на орбіту науковий супутник вітчизняного виробництва Фото: Тегеран запустив супутник для наукових досліджень (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Іран успішно вивів на орбіту дослідницького супутника вітчизняного виробництва Chamran 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA та Associated Press.

Супутник вагою 60 кілограмів вивела на орбіту на висоту 550 кілометрів іранська ракета-носій Qaem-100.

Завдання новинки - протестувати апаратні й програмні системи, щоб підтвердити технологію орбітального маневрування на висоті.

В іранському Міноборони зазначили, що це перший супутник вітчизняного виробництва, напрямок руху котрого можна змінити після запуску. Раніше країна запускала супутники, в яких можна було змінювати лише область зображень і телекомунікації.

Після запуску супутника речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заявив, що "автори нераціональних санкцій вкотре отримали чітку відповідь" і натякнув, що санкції не обмежують іранські розробки.

Раніше у США заявляли, що запуски супутників Іраном суперечать резолюції Ради Безпеки ООН і закликали Тегеран не застосовувати балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю.

Передача Росії іранських ракет

Нещодавно у ЗМІ повідомили, що Тегеран начебто передав Москві партію балістичних ракет.

Один з іранських депутатів проговорився про передачу озброєнь Росії, але влада Ірану офіційно цей факт не підтвердила. Розвідки низки країн підтвердили цю інформацію.

У відповідь на поставку ракет, 10 вересня США запровадили новий пакет санкцій проти Ірану.

Детальніше про наслідки передачі іранських балістичних ракет Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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