Іран вивів на орбіту науковий супутник вітчизняного виробництва
Іран успішно вивів на орбіту дослідницького супутника вітчизняного виробництва Chamran 1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA та Associated Press.
Супутник вагою 60 кілограмів вивела на орбіту на висоту 550 кілометрів іранська ракета-носій Qaem-100.
Завдання новинки - протестувати апаратні й програмні системи, щоб підтвердити технологію орбітального маневрування на висоті.
В іранському Міноборони зазначили, що це перший супутник вітчизняного виробництва, напрямок руху котрого можна змінити після запуску. Раніше країна запускала супутники, в яких можна було змінювати лише область зображень і телекомунікації.
Після запуску супутника речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заявив, що "автори нераціональних санкцій вкотре отримали чітку відповідь" і натякнув, що санкції не обмежують іранські розробки.
Раніше у США заявляли, що запуски супутників Іраном суперечать резолюції Ради Безпеки ООН і закликали Тегеран не застосовувати балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю.
Передача Росії іранських ракет
Нещодавно у ЗМІ повідомили, що Тегеран начебто передав Москві партію балістичних ракет.
Один з іранських депутатів проговорився про передачу озброєнь Росії, але влада Ірану офіційно цей факт не підтвердила. Розвідки низки країн підтвердили цю інформацію.
У відповідь на поставку ракет, 10 вересня США запровадили новий пакет санкцій проти Ірану.
Детальніше про наслідки передачі іранських балістичних ракет Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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