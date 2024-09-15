Иран вывел на орбиту научный спутник отечественного производства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA и Associated Press.

Спутник весом 60 килограммов вывела на орбиту на высоту 550 километров иранская ракета-носитель Qaem-100.

Задача новинки - протестировать аппаратные и программные системы, чтобы подтвердить технологию орбитального маневрирования на высоте.

В иранском Минобороны отметили, что это первый спутник отечественного производства, направление движения которого можно изменить после запуска. Ранее страна запускала спутники, в которых можно было менять только область изображений и телекоммуникации.

После запуска спутника представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что "авторы нерациональных санкций в очередной раз получили четкий ответ" и намекнул, что санкции не ограничивают иранские разработки.

Ранее в США заявляли, что запуски спутников Ираном противоречат резолюции Совета Безопасности ООН и призвали Тегеран не применять баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие.