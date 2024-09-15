Иран вывел на орбиту научный спутник отечественного производства
Иран успешно вывел на орбиту исследовательского спутника отечественного производства Chamran 1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA и Associated Press.
Спутник весом 60 килограммов вывела на орбиту на высоту 550 километров иранская ракета-носитель Qaem-100.
Задача новинки - протестировать аппаратные и программные системы, чтобы подтвердить технологию орбитального маневрирования на высоте.
В иранском Минобороны отметили, что это первый спутник отечественного производства, направление движения которого можно изменить после запуска. Ранее страна запускала спутники, в которых можно было менять только область изображений и телекоммуникации.
После запуска спутника представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что "авторы нерациональных санкций в очередной раз получили четкий ответ" и намекнул, что санкции не ограничивают иранские разработки.
Ранее в США заявляли, что запуски спутников Ираном противоречат резолюции Совета Безопасности ООН и призвали Тегеран не применять баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие.
Передача России иранских ракет
Недавно в СМИ сообщили, что Тегеран якобы передал Москве партию баллистических ракет.
Один из иранских депутатов проговорился о передаче вооружений России, но власти Ирана официально этот факт не подтвердили. Разведки ряда стран подтвердили эту информацию.
В ответ на поставку ракет, 10 сентября США ввели новый пакет санкций против Ирана.
Подробнее о последствиях передачи иранских баллистических ракет России - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.