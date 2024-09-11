Зеленський про іранські ракети: отримав інформацію від розвідок партнерів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції у Києві.

"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей щодо кількості. Від партнерів. Я отримав цю інформацію на рівні розвідок від партнерів", - зазначив президент.

Зеленський зазначив, що наразі не може підтвердити щодо застосування відповідних ракет.

"Я це зможу підтвердити, коли будуть докази, як це було з Північною Кореєю. Тут ми поки що знаємо про використання великої кількості іранських дронів. Щодо застосування іранських ракет деталей поки інших немає", - пояснив він.