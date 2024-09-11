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Зеленський про іранські ракети: отримав інформацію від розвідок партнерів

Україна, Середа 11 вересня 2024 17:31
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Зеленський про іранські ракети: отримав інформацію від розвідок партнерів Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Розвідки країн-партнерів отримали інформацію щодо отримання Росією іранських ракет. Наразі цією інформацією володіє й Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції у Києві.

"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей щодо кількості. Від партнерів. Я отримав цю інформацію на рівні розвідок від партнерів", - зазначив президент.

Зеленський зазначив, що наразі не може підтвердити щодо застосування відповідних ракет.

"Я це зможу підтвердити, коли будуть докази, як це було з Північною Кореєю. Тут ми поки що знаємо про використання великої кількості іранських дронів. Щодо застосування іранських ракет деталей поки інших немає", - пояснив він.

Іран передав ракети Росії

Нагадаємо, що днями західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. Однак Тегеран офіційно заперечував постачання.

Після даних заяв з боку західних ЗМІ Україна закликала Іран припинити допомагати російській армії у війні.

Натомість США навіть оголосили нові санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет.

У своєму матеріалі РБК-Україна детальніше розповіло про те, які матиме наслідки передачі іранських балістичних ракет Росії.

Зауважимо, що сьогодні в Ірані зробили цинічну заяву після введення санкцій США.

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