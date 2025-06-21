Іран висунув ультиматум для відновлення переговорів із США

Таким чином він відповів Франції, Німеччині та Великій Британії, які оголосили про готовність до подальших переговорів щодо ядерної програми Ірану за участю США.

"Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресію буде припинено, а агресор - притягнутий до відповідальності за скоєні злочини", - сказав Аракчі.

Глава іранського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Тегерану нема чого обговорювати з Вашингтоном, поки той є "співучасником злочинів".

Він додав, що Тегеран відкритий для того, щоб почути думку європейців, і готовий до нових зустрічей і обговорень у найближчому майбутньому.