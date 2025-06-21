Іран висунув ультиматум для відновлення переговорів із США

Іран не має наміру повертатися до дипломатичних переговорів із США щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його об'єктах.
Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі, передає РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Таким чином він відповів Франції, Німеччині та Великій Британії, які оголосили про готовність до подальших переговорів щодо ядерної програми Ірану за участю США.
"Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресію буде припинено, а агресор - притягнутий до відповідальності за скоєні злочини", - сказав Аракчі.
Глава іранського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Тегерану нема чого обговорювати з Вашингтоном, поки той є "співучасником злочинів".
Він додав, що Тегеран відкритий для того, щоб почути думку європейців, і готовий до нових зустрічей і обговорень у найближчому майбутньому.
США запропонували створити регіональний консорціум зі збагачення урану за межами Ірану. Це питання обговорили спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Віткофф та іранський глава МЗС Аббас Аракчі. Іран відхилив пропозицію американців.
Водночас президент Франції Еммануель Макрон анонсував комплексну дипломатичну пропозицію, яку готує його країна спільно з Великою Британією та Німеччиною. Йдеться про іранську ядерну та балістичну програми.
Пізніше міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії оголосили про готовність до подальших переговорів з Іраном, але наполягли на необхідності участі в дипломатії Сполучених Штатів.
Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що дає Ірану до двох тижнів на те, щоб Тегеран повернувся до переговорів. У Білому домі повідомили, що американський лідер за цей час ухвалить рішення, чи братиме Вашингтон участь в операції Ізраїлю проти Ірану.
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