Иран выдвинул ультиматум для возобновления переговоров с США

Иран не намерен возвращаться к дипломатическим переговорам с США по поводу ядерной программы до тех пор, пока Израиль продолжает наносить удары по его объектам.
Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи, передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Таким образом он ответил Франции, Германии и Великобритании, которые объявили о готовности к дальнейшим переговорам по поводу ядерной программы Ирана при участии США.
"Иран готов вновь рассмотреть дипломатические меры, как только агрессия будет прекращена, а агрессор - привлечен к ответственности за совершенные преступления", - сказал Аракчи.
Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что Тегерану нечего обсуждать с Вашингтоном, пока тот является "соучастником преступлений".
Он добавил, что Тегеран открыт для того, чтобы услышать мнение европейцев, и готов к новым встречам и обсуждениям в обозримом будущем.
США предложили создать региональный консорциум по обогащению урана за пределами Ирана. Этот вопрос обсудили спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и иранский глава МИД Аббас Аракчи. Иран отклонил предложение американцев.
В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал комплексное дипломатическое предложение, которое готовит его страна совместно с Великобританией и Германией. Речь идет об иранской ядерной и баллистической программах.
Позже министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании объявили о готовности к дальнейшим переговорам с Ираном, однако настояли на необходимости участия в дипломатии Соединенных Штатов.
Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что дает Ирану до двух недель на то, чтобы Тегеран вернулся к переговорам. В Белом доме сообщили, что американский лидер за это время примет решение, будет ли Вашингтон участвовать в операции Израиля против Ирана.
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