Переговори з Іраном: Європа виступає за дипломатію, але хоче участі США

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії заявили про готовність до подальших переговорів з Іраном. Але при цьому вони наполягають на участі Сполучених Штатів у переговорному процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Guardian.

За даними видання, міністри не повідомили про якийсь відчутний прогрес у переговорах за підсумками тригодинної розмови зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Але вони зробили короткі коментарі щодо ситуації: Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція очікує від Ірану продовження переговорів зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, щоб розв'язати ірано-ізраїльську кризу.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина наполягає на участі США у переговорах. На його думку, це важливо для подальших переговорів та пошуку шляхів вирішення конфлікту на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловився аналогічно, закликавши Іран продовжити переговори з США. Барро також зазначив, що Арагчі повідомив йому про готовність Ірану продовжувати переговори щодо ядерної програми та інших питань. Проте говорити про прогрес ще рано.