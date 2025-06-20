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Переговори з Іраном: Європа виступає за дипломатію, але хоче участі США

Європа, П'ятниця 20 червня 2025 22:09
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Переговори з Іраном: Європа виступає за дипломатію, але хоче участі США Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії заявили про готовність до подальших переговорів з Іраном. Але при цьому вони наполягають на участі Сполучених Штатів у переговорному процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Guardian.

За даними видання, міністри не повідомили про якийсь відчутний прогрес у переговорах за підсумками тригодинної розмови зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Але вони зробили короткі коментарі щодо ситуації:

  • Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція очікує від Ірану продовження переговорів зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, щоб розв'язати ірано-ізраїльську кризу.
  • Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина наполягає на участі США у переговорах. На його думку, це важливо для подальших переговорів та пошуку шляхів вирішення конфлікту на Близькому Сході.
  • Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловився аналогічно, закликавши Іран продовжити переговори з США.

Барро також зазначив, що Арагчі повідомив йому про готовність Ірану продовжувати переговори щодо ядерної програми та інших питань. Проте говорити про прогрес ще рано.

Переговори з Іраном: що відомо

Зазначимо, президент Еммануель Макрон 20 червня заявив, що Франція, Німеччина та Велика Британія готують для Ірану комплексну дипломатичну пропозицію. Вона торкнеться іранської ядерної та балістичної програми, а також "проксі"-сил Тегерану та його збройових потужностей загалом.

Іран вже відхилив американську пропозицію про створення регіонального консорціуму зі збагачення урану за межами країни. Її 19 червня обговорювали спецпредставник президента США Стів Віткофф та іранський міністр Арагчі. Проте США продовжують наполягати: заборона на збагачення урану Тегераном - "наріжний камінь" нової угоди.

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