Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Нагадаємо, що раніше цього місяця Трамп заявив, що відправив листа верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї.

"Є два варіанти: військовий шлях або угода", - попередив Трамп у листі.

Хаменеї відкинув пропозицію США про переговори, назвавши її "обманом" і заявивши, що діалог з адміністрацією Трампа лише "затягне вузол санкцій і посилить тиск на Іран".

В адміністрації Трампа відповіли на відмову Хаменеї вести переговори з Вашингтоном. Лідеру Ірану радять поставити інтереси народу вище терору.

Тим часом глава МЗС Ірану днями заявив, що Тегеран незабаром відповість на "погрози та можливості", викладені в листі.

За даними ЗМІ, Трамп у листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї висунув вимогу укласти нову ядерну угоду протягом двох місяців.

Зауважимо, що за даними Axios, США та Ізраїль проведуть високорівневі консультації щодо Ірану наступного тижня.

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