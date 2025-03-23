Иран выдвинул США условие для переговоров по ядерной сделке

Иран выдвинул Штатам условие для переговоров по ядерной сделке. Переговоры будут невозможны, если Вашингтон не изменит свою политику давления.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Аракчи подчеркнул, что переговоры с США невозможны, если Вашингтон не изменит свою политику давления.
Заметим, что это заявление прозвучало на фоне подготовки Тегерана к ответу на письмо президента США Дональда Трампа с предложением о новой ядерной сделки.
Напомним, что ранее в этом месяце Трамп заявил, что отправил письмо верховному лидеру Ирана аятоле Али Хаменеи.
"Есть два варианта: военный путь или соглашение", - предупредил Трамп в письме.
Хаменеи отверг предложение США о переговорах, назвав его "обманом" и заявив, что диалог с администрацией Трампа лишь "затянет узел санкций и усилит давление на Иран".
В администрации Трампа ответили на отказ Хаменеи вести переговоры с Вашингтоном. Лидеру Ирана советуют поставить интересы народа выше террора.
Между тем глава МИД Ирана на днях заявил, что Тегеран вскоре ответит на "угрозы и возможности", изложенные в письме.
По данным СМИ, Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев.
Заметим, что по данным Axios, США и Израиль проведут высокоуровневые консультации по Ирану на следующей неделе.
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