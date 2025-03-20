США та Ізраїль проведуть високорівневі консультації щодо Ірану наступного тижня, - Axios

На початку наступного тижня Білий дім може відвідати високопоставлена ізраїльська делегація. Представники США та Ізраїлю проводитимуть стратегічні консультації щодо Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Зазначається, що це буде перша зустріч американо-ізраїльської Стратегічної консультативної групи після вступу Дональда Трампа на посаду президента США. Це найвищий форум для американо-ізраїльського обговорення ядерної програми Ірану.

За словами ізраїльських чиновників, їх делегацію очолять провідні радники Нетаньяху - міністр зі стратегічних питань Рон Дермер і радник із національної безпеки Цахі Ханегбі.

До складу делегації також увійдуть високопоставлені представники Ради національної безпеки, збройних сил, Моссаду, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Комісії з атомної енергії.

Вони зустрінуться з американською командою на чолі з радником Трампа з національної безпеки Майком Волцем і представниками Держдепартаменту, Пентагону і розвідувального співтовариства США

На зустрічі очікується обговорення війни в Газі та переговорів між Ізраїлем і Ліваном щодо спірного кордону.

Ядерна угода США та Ірану

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Подібний договір Штати та Іран підписували у 2015 році, але Трамп вивів США з нього у 2018-му.

Однак нещодавно стало відомо, що Трамп надіслав листа Тегерану з пропозицією провести переговори щодо ядерної програми Ірану. На його думку, є два способи боротьби з Іраном - військовий або укладання угоди.

У відповідь верховний лідер Ірану Алі Хаменеї висловив небажання вести переговори з "зарозумілими державами". Він звинуватив США у політиці "диктату" та "нав'язування". На що у Трампа порадили лідеру Ірану поставити інтереси народу вище терору.

А вчора стало відомо, що Трамп у листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї висунув вимогу укласти нову ядерну угоду протягом двох місяців.