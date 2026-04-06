Іран висміяв дедлайн США: Трамп уже погрожує "пекельною ніччю"

Тролінг від Тегерана

Посольство Ірану в Зімбабве опублікувало іронічну відповідь на встановлений Трампом дедлайн. Дипломати висміяли часові рамки ультиматуму, запропонувавши США підлаштуватися під їхній графік.

"О 20:00 - не дуже зручно. Чи не могли б ви перенести на час між 13:00 і 14:00 або, за можливості, на час між 01:00 і 02:00? Дякуємо за увагу до цього важливого питання", - ідеться в повідомленні.

Погрози Трампа у відповідь

Дональд Трамп на пресконференції наголосив, що технологічні можливості США нібито дають змогу вирішити "іранське питання" миттєво.

"Усю країну можна знищити за одну ніч. І ця ніч може настати вже завтра", - сказав він.

У свою чергу, голова Пентагону Піт Гегсет на цій же пресконференції анонсував нові удари по Ірану.

"Сьогодні буде завдано найбільшого масованого удару з часу початку цієї операції. Завтра - ще більш масований, ніж сьогодні. І тоді в Ірану буде вибір. Обирайте з розумом. Тому що цей президент не жартує", - додав він.