Іран висміяв дедлайн США: Трамп уже погрожує "пекельною ніччю"

Іранський режим несерйозно поставився до дедлайну, який напередодні поставив президент США Дональд Трамп. Американський лідер погрожує, що може влаштувати для Ірану "пекельну ніч".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Ірану в Зімбабве в соцмережі X і пресконференцію Трампа.
Посольство Ірану в Зімбабве опублікувало іронічну відповідь на встановлений Трампом дедлайн. Дипломати висміяли часові рамки ультиматуму, запропонувавши США підлаштуватися під їхній графік.
"О 20:00 - не дуже зручно. Чи не могли б ви перенести на час між 13:00 і 14:00 або, за можливості, на час між 01:00 і 02:00? Дякуємо за увагу до цього важливого питання", - ідеться в повідомленні.
Дональд Трамп на пресконференції наголосив, що технологічні можливості США нібито дають змогу вирішити "іранське питання" миттєво.
"Усю країну можна знищити за одну ніч. І ця ніч може настати вже завтра", - сказав він.
У свою чергу, голова Пентагону Піт Гегсет на цій же пресконференції анонсував нові удари по Ірану.
"Сьогодні буде завдано найбільшого масованого удару з часу початку цієї операції. Завтра - ще більш масований, ніж сьогодні. І тоді в Ірану буде вибір. Обирайте з розумом. Тому що цей президент не жартує", - додав він.
Нагадаємо, вчора, 5 березня, президент США Дональд Трамп пригрозив, що якщо до 20:00 7 квітня за східним часом (03:00 8 квітня за київським часом) Іран не відкриє Ормузьку протоку, американці знищать іранські електростанції і не тільки.
Після цього з'явилися чутки про те, що країни-посередники запропонували США та Ірану ідею про перемир'я на 45 днів.
Як стало відомо пізніше, обидві країни відхилили таку пропозицію.