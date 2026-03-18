Іран випустив ракетний залп по центру Ізраїлю: на вокзал Тель-Авіва звалились уламки

Іран завдав масованої ракетної атаки по центральній частині Ізраїлю, в результаті уламки від збитих ракет звалились на залізничний вокзал в Тель-Авіві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Повідомляється, що пошкодження від ракетного обстрілу зафіксовані на залізничній станції Савідор у Тель-Авіві.
Ізраїльська залізниця повідомляє, що рух транспорту тимчасово призупинено через пошкодження платформ на станції.
Пожежники також працюють над гасінням кількох пожеж у центральних ізраїльських містах Петах-Тіква та Кафр-Касім.
Видання Algazeera опублікувало відео з місця НП - на ньому видно понівечені автомобілі, один з яких перекинувся догори від вибухової хвилі.
Ізраїльскі ЗМІ, включаючи Channel 12 та Yedioth Ahronoth, повідомили, що касетна ракета влучила в "серце режиму" та успішно вразила ціль.
Атаку супроводжували аварійні сирени у десятках місць по всьому Тель-Авіву - поблизу аеропорту Бен-Гуріон, на прибережній рівнині та на північному березі Західного берега.
Слід зазначити, що ЦАХАЛ у своїй прес-службі підтвердив ракетний обстріл Ізраїлю Іраном.
Як відомо, Ізраїль з самого початку операції США проти Ірану, 28 лютого, долучився до протистояння режиму аятол ісламської держави.
Поки важко визначити, хто перемагає у війні, хоча американський лідер Дональд Трамп і заявляв, що Штати "майже виграли війну"
Слід нагадати, що авіація армії Ізраїлю 16 березня атакувала в аеропорту Тегерана літак, яким користувався верховний лідер Ірану.
США своєю чергою нещодавно завдали ударів по іранському острову Харг, де збеорігається багато зброї ісламської держави.
Оновлена влада в Тегерані обіцяла помститись за це, але це не зупинило Вашингтон - президент США знову погрожував завдати ударів по острову.