Іран випустив ракетний залп по центру Ізраїлю: на вокзал Тель-Авіва звалились уламки

Коротко про війну в Ірані, Ізраїль та США

Як відомо, Ізраїль з самого початку операції США проти Ірану, 28 лютого, долучився до протистояння режиму аятол ісламської держави.

Поки важко визначити, хто перемагає у війні, хоча американський лідер Дональд Трамп і заявляв, що Штати "майже виграли війну"

Слід нагадати, що авіація армії Ізраїлю 16 березня атакувала в аеропорту Тегерана літак, яким користувався верховний лідер Ірану.

США своєю чергою нещодавно завдали ударів по іранському острову Харг, де збеорігається багато зброї ісламської держави.

Оновлена влада в Тегерані обіцяла помститись за це, але це не зупинило Вашингтон - президент США знову погрожував завдати ударів по острову.