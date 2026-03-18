Иран выпустил ракетный залп по центру Израиля: на вокзал Тель-Авива свалились обломки

02:29 18.03.2026 Ср
2 мин
Тегеран попал в самое "сердце режима" Израиля, сообщили СМИ
aimg Маловичко Юлия
Фото: ракетный залп был выпущен по центру Израиля (из открытых источников)

Иран нанес массированную ракетную атаку по центральной части Израиля, в результате обломки от сбитых ракет свалились на железнодорожный вокзал в Тель-Авиве.

Сообщается, что повреждения от ракетного обстрела зафиксированы на железнодорожной станции Савидор в Тель-Авиве.

Израильская железная дорога сообщает, что движение транспорта временно приостановлено из-за повреждения платформ на станции.

Пожарные также работают над тушением нескольких пожаров в центральных израильских городах Петах-Тиква и Кафр-Касим.

Издание Algazeera опубликовало видео с места ЧП - на нем видно изуродованные автомобили, один из которых перевернулся вверх от взрывной волны.

Израильские СМИ, включая Channel 12 и Yedioth Ahronoth, сообщили, что кассетная ракета попала в "сердце режима" и успешно поразила цель.
Атаку сопровождали аварийные сирены в десятках мест по всему Тель-Авиву - вблизи аэропорта Бен-Гурион, на прибрежной равнине и на северном берегу Западного берега.

Следует отметить, что ЦАХАЛ в своей пресс-службе подтвердил ракетный обстрел Израиля Ираном.

Коротко о войне в Иране, Израиле и США

Как известно, Израиль с самого начала операции США против Ирана, 28 февраля, присоединился к противостоянию режиму аятолл исламского государства.

Пока трудно определить, кто побеждает в войне, хотя американский лидер Дональд Трамп и заявлял, что Штаты "почти выиграли войну"

Следует напомнить, что авиация армии Израиля 16 марта атаковала в аэропорту Тегерана самолет, которым пользовался верховный лидер Ирана.

США в свою очередь недавно нанесли удары по иранскому острову Харг, где хранится много оружия исламского государства.

Обновленная власть в Тегеране обещала отомстить за это, но это не остановило Вашингтон - президент США снова угрожал нанести удары по острову.

