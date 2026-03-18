Іран випустив ракетний залп по центру Ізраїлю: на вокзал Тель-Авіва звалились уламки

Фото: ракетний залп був випущений по центру Ізраїлю (з відкритих джерел)

Іран завдав масованої ракетної атаки по центральній частині Ізраїлю, в результаті уламки від збитих ракет звалились на залізничний вокзал в Тель-Авіві.

Повідомляється, що пошкодження від ракетного обстрілу зафіксовані на залізничній станції Савідор у Тель-Авіві. Ізраїльська залізниця повідомляє, що рух транспорту тимчасово призупинено через пошкодження платформ на станції. Пожежники також працюють над гасінням кількох пожеж у центральних ізраїльських містах Петах-Тіква та Кафр-Касім. Видання Algazeera опублікувало відео з місця НП - на ньому видно понівечені автомобілі, один з яких перекинувся догори від вибухової хвилі. Ізраїльскі ЗМІ, включаючи Channel 12 та Yedioth Ahronoth, повідомили, що касетна ракета влучила в "серце режиму" та успішно вразила ціль.

Атаку супроводжували аварійні сирени у десятках місць по всьому Тель-Авіву - поблизу аеропорту Бен-Гуріон, на прибережній рівнині та на північному березі Західного берега. Слід зазначити, що ЦАХАЛ у своїй прес-службі підтвердив ракетний обстріл Ізраїлю Іраном.