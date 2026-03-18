Иран выпустил ракетный залп по центру Израиля: на вокзал Тель-Авива свалились обломки
Иран нанес массированную ракетную атаку по центральной части Израиля, в результате обломки от сбитых ракет свалились на железнодорожный вокзал в Тель-Авиве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Сообщается, что повреждения от ракетного обстрела зафиксированы на железнодорожной станции Савидор в Тель-Авиве.
Израильская железная дорога сообщает, что движение транспорта временно приостановлено из-за повреждения платформ на станции.
Пожарные также работают над тушением нескольких пожаров в центральных израильских городах Петах-Тиква и Кафр-Касим.
Издание Algazeera опубликовало видео с места ЧП - на нем видно изуродованные автомобили, один из которых перевернулся вверх от взрывной волны.
Израильские СМИ, включая Channel 12 и Yedioth Ahronoth, сообщили, что кассетная ракета попала в "сердце режима" и успешно поразила цель.
Атаку сопровождали аварийные сирены в десятках мест по всему Тель-Авиву - вблизи аэропорта Бен-Гурион, на прибрежной равнине и на северном берегу Западного берега.
Следует отметить, что ЦАХАЛ в своей пресс-службе подтвердил ракетный обстрел Израиля Ираном.
Коротко о войне в Иране, Израиле и США
Как известно, Израиль с самого начала операции США против Ирана, 28 февраля, присоединился к противостоянию режиму аятолл исламского государства.
Пока трудно определить, кто побеждает в войне, хотя американский лидер Дональд Трамп и заявлял, что Штаты "почти выиграли войну"
Следует напомнить, что авиация армии Израиля 16 марта атаковала в аэропорту Тегерана самолет, которым пользовался верховный лидер Ирана.
США в свою очередь недавно нанесли удары по иранскому острову Харг, где хранится много оружия исламского государства.
Обновленная власть в Тегеране обещала отомстить за это, но это не остановило Вашингтон - президент США снова угрожал нанести удары по острову.