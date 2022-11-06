Іран вимагатиме рівноправних відносин від Росії на тлі постачання дронів, - ISW

Іран почав використовувати залежність Росії від постачання дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Росія закуповує системи озброєнь іранського виробництва на розв'язання проблеми виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів.

Аналітики кажуть, що Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем озброєнь іранського виробництва для того, щоб звернутися до Росії з проханням допомогти в реалізації своєї ядерної програми.

"Прохання про допомогу в ядерній сфері та визнання постачання безпілотників - обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, в яких вони будуть рівноправними партнерами", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявляв, що його країна нібито передала Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні.

Пізніше в МЗС України на тлі такої заяви Тегерана наголосили, що наша країна довірятиме лише фактам.

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