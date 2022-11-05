Україна довіряє лише фактам. В МЗС відреагували на визнання Іраном поставок дронів Росії

Після того, як Іран визнав поставки дронів Росії, в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що наша країна буде і надалі робити усе для того, аби унеможливити використання РФ іранського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка .

Зазначимо, що міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян публічно визнав, що Тегеран передавав бойові безпілотники Росії нібито за декілька місяців до повномасштабної війни проти України. При цьому раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння РФ.

До того ж, Абдоллахіян поширив інсинуації про начебто відмову України від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів.

"Україна навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури", - написав Ніколенко.

За його словами, Іран має усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії Росії проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки країни-агресора.

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили про готовність направити військових експертів для розслідування звинувачень в постачанні дронів-камікадзе Росії.

До того ж, за даними CNN, Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.

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